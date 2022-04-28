В інструкції погоджено механізм дій усіх служб.
Відпрацювали на досвіді Бучі: Тимошенко розповів про алгоритм роботи у деокупованих містах та селах
Офіс Президента розробив детальну інструкцію для проведення відновлювальних робіт на деокупованих територіях України. Її було відпрацьовано на прикладі Бучі, яку раніше звільнили від російських загарбників.
Про це в інтерв’ю для телеканалу «Рада» розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
«Ми робимо все, щоб люди відчували, що країна відновлюється. Так, у нас є бойові дії, у нас війна. Але все-таки є регіони, в яких живуть люди, хтось повертається, хтось ще буде повертатися, тому для нас найголовніше – створити увесь побут», – говорить він.
За його словами, в цій інструкції погоджено механізм дій працівників ДСНС, які проводять розмінування, комунальників, волонтерів та багато інших моментів. Наразі вже існує спеціальний волонтерський батальйон, який займається прибиранням завалів та вулиць.
«Там і електрики-волонтери, і будівельники. Багато різних професій. Вони переїжджають з міста до міста», – розповідає Тимошенко.
Він також зазначив, що для їх розміщення в Бородянці було зведено перше модульне містечко. Зараз вже замовлено багато таких модульних будівель для забезпечення тимчасового проживання тих, хто приїжджає на допомогу з інших регіонів.
Окремо заступник керівника ОП нагадав і про нову програму областей-партнерів, коли за кожним регіоном, який потребує допомоги, закріплюється якась область, яка і надає всю необхідну підтримку. Це також значно пришвидшує відновлення звільнених областей.
Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду наразі виділено один мільярд гривень.