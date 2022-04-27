Щодо ситуації в економіці та фінансових ринках

За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України 9 областей України повністю завершили сівбу ярих культур ранньої групи . Станом на 21.04.2022 року прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території становили 14 403,4 тис. га, що на 2 512,9 тис. га менше від показника минулого року (16 916,3 тис. га). Вінницька, Волинська, Закарпатська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області повністю завершили сівбу ярих культур ранньої групи. У загальному результаті майже 70% прогнозованих під ярі культури ранньої групи площ вже засіяно.

Фото: EPA/UPG

За інформацією Держстату України посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,6 млн га, що на 0,3 млн га менше від показника 2021 року в т.ч.: озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн га, що 0,3 млн га менше від показника 2021 року, жита посіяно 109 тис. га, або на 63 тис. га менше, ячменю посіяно 969 млн га, що на 163 тис. га менше. Натомість посів озимого ріпаку проведено на площі 1 млн 414 тис. га, що на 442 тис. га більше від показника 2021 року.

Варто нагадати, що 2021 рік Україна завершила із рекордним показником урожаю зернових, зернобобових та олійних культур обсягом у 106 млн тонн, у тому числі було зібрано 86 млн тонн зернових та зернобобових культур та 22,6 млн тонн – олійних. За даними Держстату за 2021 рік індекс сільськогосподарської продукції, порівняно до відповідного періоду попереднього року становив 114,4%.

Це дозволяє Україні повністю забезпечити продовольством внутрішні потреби та за розрахунками Мінагро вийти на кінець 2021/2022 маркетингового року із залишками запасів: пшениці – 5,6 млн тонн, кукурудзи – 6,7 млн тонн, гречки – 11 тис. тонн, проса – 48 тис. тонн, вівса – 176 тис. тонн, цукру – 520 тис. тонн. В середньому у 2021 році за рахунок власного виробництва Україна задовольняла потребу внутрішнього ринку: в молоці та молокопродуктах на 99,1%, м’ясі та м’ясопродуктах – на 110,1 %, зерні – на 323,3 %, яйцях – на 125 %, плодах, ягодах і винограді – на 75,9 %, овочах – 104,6 %. Внутрішнє споживання олії становило лише 7% від загального виробництва.

Бюджетна сфера

За результатами аукціону із розміщення військових ОВДП, який відбувся 26.04.2022, Міністерством фінансів було залучено майже 13 млрд. гривень, у тому числі майже 11 млрд. гривень за гривневими військовими ОВДП із погашенням у червні 2023 року. Загалом, з початку квітня до державного бюджету шляхом розміщення гривневих державних облігацій було залучено 20,3 млрд. гривень із середньозваженою ставкою 10,74%, а також 176,5 млн. євро та 81,9 млн. доларів США. Таким чином, обсяг запозичень Мінфіну на відкритому ринку становив 78,5% від планового обсягу виплат з обслуговування та погашення внутрішнього державного боргу у квітні.

За плинний тиждень, з урахуванням планових погашень та купівлі Національним банком державних цінних паперів на суму 20 млрд. гривень, обсяг ОВДП в обігу збільшився на 23,4 млрд. гривень. Окрім Національного банку, збільшили вкладення в ОВДП банки (+2,2 млрд. гривень), юридичні та фізичні особи (на 355 млн. та 929 млн. гривень відповідно). Зважаючи на валютні обмеження обсяг інвестицій в ОВДП з боку нерезидентів практично не змінився та залишається на рівні близько 74,4 млрд. гривень.

Нагадаю, що станом на 31 березня 2022 року державний та гарантований державою борг України становив 2 832,03 млрд грн або 96,81 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 1 731,83 млрд грн або 59,20 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 100,20 млрд грн або 37,61 млрд дол. США. Протягом березня 2022 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 102,05 млрд грн. (3,49 млрд дол. США у доларовому еквіваленті).

Валютний ринок

Минулого тижня попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків збільшився на 19%, що відображало як процеси пожвавлення економічної активності, так і розширення переліку товарів критичного імпорту, тоді як її пропозиція на МВРУ скоротилася на 11%. Це обумовило збільшення чистого продажу іноземної валюти Національним банком до 547 млн. доларів США та 196 млн. євро (+57% та +123% відповідно порівняно із минулим тижнем). Купівля безготівкового долару США у банків здійснюється за офіційним курсом, а його продаж банкам – за офіційним курсом, збільшеним на 1%.

Фінансовий сектор

Протягом останнього тижня (18-22 квітня) ліквідність банківської системи (депозитні сертифікати + кореспондентські рахунки) досягла рекордних значень з початку воєнної агресії РФ і станом на кінець дня 22.04.2022 становила 233 млрд.грн. (+6,7 млрд.грн. за тиждень), в т.ч. у депозитних сертифікатах НБУ – 184,2 млрд.грн (+14,0 млрд. грн за тиждень); на кореспондентських рахунках в НБУ – 49,2 млрд.грн (-7,5 млрд.грн. за тиждень). Ще близько 50 млрд. грн. банківської ліквідності знаходиться у вигляді готівки в касах банків.

Зростання банківської ліквідності останнього тижня обумовлене нарощуванням державних витрат шляхом боргового їх фінансування (в т.ч. за рахунок зовнішніх позик та викупу ОВДП Національним банком), що призвело до збільшення грошової маси в економіці на 30,5 млрд.грн. (за тиждень), з яких близько 7 млрд. грн. поповнили ліквідність банків, а решта переважно було абсорбовано НБУ через продаж іноземної валюти (22 млрд.грн).

Надлишок ліквідності банківської системи обумовлює низький попит банків на кредити рефінансування, яких за минулий тиждень було надано на суму 1,4 млрд. гривень (при погашенні раніше виданих кредитів на 2,7 млрд.грн).

Можна констатувати, що національна банківська система має достатній ресурс міцності для посилення своїх посередницьких функцій та розширення кредитної підтримки економіки – критично важливого джерела покриття проблем фінансування бізнесу, особливо в умовах воєнного стану.

Водночас за результатами опитувань Національного банку про умови банківського кредитування та фондування банків, проведеного у 2 кварталі 2022 року, банки негативно оцінили перспективи ключових показників кредитування: абсолютна більшість фінансових установ зазначає, що якість і роздрібного, і корпоративного портфелів погіршиться. На ІІ квартал банки прогнозують, що попит на корпоративні кредити скорочуватиметься й надалі, найбільше – на довгострокові та валютні кредити. Водночас банки прогнозують незначне відновлення попиту на позики з боку МСП.

Загальні очікування обсягів кредитування населення знизилися до рівня 2015 року. Зниження попиту на іпотеку оцінюється як найбільше за всю історію опитувань з 2013 року.

Також банки очікують скорочення обсягів фондування: 52% опитаних вважають, що зменшаться кошти підприємств, 54% – кошти населення. Вартість фондування переважно зросте попри очікування подальшого зниження ставок за депозитами населення.

Зважаючи на суттєве зростання впливу всіх видів ризиків, найбільше – кредитного та операційного, у ІІ кварталі більше 70% фінансових установ планують посилювати кредитні стандарти для всіх видів кредитування.

Вищезазначене посилює важливість державних програм підтримки кредитування та покриття вартості пов’язаних із ним ризиків. З цією метою 27 березня 2022 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2022 році», якою встановлено можливість надання державних гарантій 17-ти банкам-кредиторам, що пройшли відбір для отримання частково гарантування державою зобов’язань за портфелем кредитів для мікро-малого та середнього бізнесу, та граничний розмір таких гарантій. За результатами отриманих від банків заявок затверджено граничні розміри надання державних гарантій на портфельній основі на загальну суму 18,850 млрд гривень.

Станом на 01.04.2022 за державними гарантіями на портфельній основі 16 банків-кредиторів обслуговували 5393 кредити на суму 10,769 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 4,976 млрд грн. Це близько 38% від загального ліміту наданих гарантій (13,189 млрд грн).

Крім того, за минулий тиждень на умовах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 776 пільгових кредитів на загальну суму 3,15 млрд грн. Усього з моменту старту Програми суб’єкти підприємництва станом на 25.04.2022 р. отримали від уповноважених банків 37 724 кредитів на загальну суму 99,5 млрд грн. З них 10,18 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі; 57,42 млрд грн – у якості антикризових кредитів; 24,68 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів; 6,87 млрд грн – кредити для с/г виробників, у т.ч. 0,5 млрд грн на інвестиційні цілі.