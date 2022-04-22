“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
ГоловнаЕкономікаДержава

9 областей повністю завершили сівбу ярих культур

Їхній спільний результат – майже 70% від того, що планувалося засіяти.

9 областей повністю завершили сівбу ярих культур
Фото: EPA/UPG

9 областей повністю завершили сівбу ярих культур. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Це: 

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Закарпатська,
  • Кіровоградська,
  • Одеська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Хмельницька.

“Їхній спільний результат – майже 70% від того, що планувалося засіяти”, – йдеться у повідомленні.

Гетманцев додав, що станом на 21 квітня банки видали кредити 3070 сільгосптоваровиробникам на 8840 млн грн.

“Останніми днями вийшли на темпи кредитування – 3,5 млрд. грн. на тиждень. Банки, що беруть участь у програмі, максимально спростили свої вимоги до позичальника. Відповідь з моменту подачі документів – протягом декількох днів, а отримати кредит можна на суму до 60 млн. грн. на 6 місяців під 0%”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 13 квітня 23 області України, крім Луганської, почали сіяти ярі культури. У західних областях України буде збільшено площі під овочі, які входять до базового борщового набору.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також