Їхній спільний результат – майже 70% від того, що планувалося засіяти.

9 областей повністю завершили сівбу ярих культур. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Це:

“Їхній спільний результат – майже 70% від того, що планувалося засіяти”, – йдеться у повідомленні.

Гетманцев додав, що станом на 21 квітня банки видали кредити 3070 сільгосптоваровиробникам на 8840 млн грн.

“Останніми днями вийшли на темпи кредитування – 3,5 млрд. грн. на тиждень. Банки, що беруть участь у програмі, максимально спростили свої вимоги до позичальника. Відповідь з моменту подачі документів – протягом декількох днів, а отримати кредит можна на суму до 60 млн. грн. на 6 місяців під 0%”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 13 квітня 23 області України, крім Луганської, почали сіяти ярі культури. У західних областях України буде збільшено площі під овочі, які входять до базового борщового набору.