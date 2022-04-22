Основа промполітики України полягатиме в стимулюванні переробки сировинної продукції для експорту, - Свириденко

Міністерство економіки спільно з українськими економістами, офісами "Великої четвірки" та іншими провідними консалтинговими компаніями запропонувало ключові принципи для включення до плану післявоєнного відновлення та розвитку України.

Про це у своїй колонці «Як буде відновлюватися Україна?» написала перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Один з принципів – ставка на експорт переробленої продукції в галузях, де Україна має конкурентну перевагу на світових ринках. Зокрема, продовольства і металургії.

Свириденко зазначила, що за підсумком 2020 року Україна була шостою у світі за обсягами експорту продовольства – 74 млн тонн. Для порівняння: Канада експортувала майже стільки ж – 77 млн тонн, зайнявши п’яту позицію. При цьому ціна експорту української агропродукції склала 22 млрд доларів, а канадської – 55 млрд доларів.

“Така колосальна різниця в 2,5 рази зумовлена тим, що Канада експортує здебільшого перероблену продукцію, а Україна – сировину. Саме тому основа нашої промислової політики полягатиме в стимулюванні подальшої переробки сировинної продукції, яка потім піде на експорт», - сказала вона.

Це стосується і кукурудзи та пшениці – двох основних українських експортних продукти.

«З огляду на обмежену логістику, ми повинні оптимізувати тоннаж експорту, переводячи його в експорт готової продукції. Тобто перейти від великого обсягу в тоннах до великого обсягу у валюті. Перероблена продукція коштує вдвічі-втричі більше, ніж сировина. До того ж це дає приріст робочих місць всередині країни. У нас вже є позитивний досвід по переробці соняшника», - написала міністерка економіки.

На її думку, Україна також зможе наростити виробництво з кукурудзи та пшениці нішевих високомаржинальних товарів – спеціалізованих білків, що використовуються у косметичній, фармацевтичній галузях та харчовій промисловості.

Раніше Міністерство економіки зазначало, що експорт продукції з України у березні скоротився удвічі у порівнянні з лютим, але склав 2,7 млрд доларів США. Імпорт до України у березні впав більш, ніж в три рази до 1,8 млрд доларів США з 5,9 млрд у лютому.