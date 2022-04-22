Світовий банк надасть Україні грант в розмірі 88,5 млн євро, – Шмигаль

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав зі Світовим банком угоду про надання Україні гранту в розмірі 88,5 млн євро.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив за підсумком зустрічі з президентом Групи Світового банку Девідом Малпассом.

"Так, під час нашої зустрічі Міністр фінансів Сергій Марченко підписав зі Світовим банком угоду про надання Україні гранту в розмірі 88,5 млн євро із Цільового фонду на політику розвитку у сфері економічного відновлення", – йдеться у телеграм-каналі голови Кабміну.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили участь банку в оцінці збитків, завданих російською агресією, у підготовці плану відбудови України та залученні коштів.

"Вкотре наголосив, що Україна – відповідальна держава. Ми маємо стабільну макроекономічну ситуацію та продовжуємо виконувати свої фінансові зобов’язання. Однак агресія РФ щодня обходиться нам дуже дорого. Ми потребуємо фінансової допомоги, аби підтримувати наших людей, які постраждали від дій Росії" – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський взяв участь у сесії Світового банку і розповів про п’ять кроків, необхідних зараз Україні.