Субсидії на неопалювальний сезон перепризначать автоматично

Щоб забезпечити нарахування та виплату субсидій отримувачам з регіонів, у яких тимчасово не працюють органи соцзахисту, встановлено спеціальний механізм.

Уряд ухвалив рішення, яке забезпечує автоматичне перепризначення житлових субсидій у регіонах, де органи соціального захисту не працюють через активні бойові дії або тимчасову окупацію.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Урядовий портал.

"Мають продовжувати отримувати субсидії люди з міст та сіл, де ідуть активні бойові дії, навіть у тих випадках, коли там не працюють органи соціального захисту. Для того, щоб нарахувати їм субсидії з центрального рівня, ми напрацювали спеціальних механізм розрахунку розмірів субсидій та пільг для таких отримувачів. І, звичайно, в сучасних умовах, всі перепризначення мають відбуватись автоматично, щоб людині не потрібно було йти зайвий раз до органів соціального захисту", - прокоментувала Лазебна.

Міністерка повідомила, що автоматично, без звернення людини, відбудеться перепризначення субсидій з травня поточного року для всіх одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді 2021/22 років.

Таке перепризначення буде здійснюватися на підставі інформації, наявної в органах соцзахисту населення з оновленням даних про доходи осіб від ПФУ та ДПС.

Також субсидію призначатимуть людям, які отримали валюту від благодійних організацій або придбали для оплати лікування чи навчання.

Для того, щоб забезпечити нарахування та виплату субсидій отримувачам з регіонів, у яких тимчасово не працюють органи соціального захисту, встановлено спеціальний механізм визначення розміру житлових субсидій та пільг в квітні та протягом неопалювального сезону. Їхній розмір визначатиметься на основі розміру субсидії або пільги за січень 2022 року з урахуванням фактичних даних 2021 року про співвідношення середнього розміру субсидій або пільг у січні та квітні, а також у січні та вересні, як найбільш показовому місяці неопалювального сезону.

Це дозволяє, з одного боку, врахувати тарифи і ціни на житлово комунальні послуги цього року. А з іншого боку, враховує зміну розмірів субсидій та пільг в певному місяці по відношенню до січня на підставі фактичних даних за минулий рік.

Людям з регіонів, де ведуться бойові дії, субсидію призначать з початку сезону, незалежно від того, в якому місяці сезону вони звернулись за призначенням. Таким отримувачам дозволили не інформувати про обставини, які впливають на призначення та розмір субсидії протягом воєнного стану. Але при цьому, вони зобов’язані поінформувати про такі обставини протягом першого місяця після його скасування.

Нагадаємо, раніше Лазебна наголосила, що українці отримають допомоги, пільги та субсидії, навіть якщо органи соцзахисту не працюють.