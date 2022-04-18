Уряд вдесятеро скоротив кількість дозволів для підприємців, – Свириденко

Держава наразі фактично не здійснює ринковий нагляд, крім контролю за цінами на соціально значимі товари і пальне, говорить міністерка.

Кабінет Міністрів України в десять разів скоротив кількість дозволів для підприємців – із 500 необхідних раніше дозволів зараз лишилося тільки 50 тих, за якими держава здійснює контроль. Про це в ефірі телемарафону повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

“Наша задача зараз – повернути бізнес (великий, маленький, середній) до праці. Зараз взагалі переосмислюється роль бізнесу: він вже не просто бізнес, а виконавець соціальної функції великої”, - сказала вона.

За словами Свириденко, щоб бізнес вільно почувався і повертався до роботи, держава наразі фактично не здійснює ринковий нагляд, крім контролю за цінами на соціально значимі товари і пальне.

Віцепрем’єр-міністерка зауважила, що повна дерегуляція бізнесу наразі запроваджена лише на період воєнного стану, однак, на її думку, має бути закріплена на законодавчому рівні і після його завершення.

“Я би хотіла, щоб ми з нашими партнерами та урядом розробили та закріпили на законодавчому рівні оцю повну дерегуляцію і на період після воєнного стану, щоб спростити процедури реєстраційні та процедури, потрібні для виробництва, для наших іноземних партнерів”, - наголосила вона.

Говорячи про роботу підприємств, які відчувають небезпеку у фронтових районах, Свириденко нагадала про програму релокації. “Ми перевезли 400 підприємств, і вже більше 200 працюють – для них ми забезпечуємо і приміщення, і підключення, і допомогу у розселенні працівників”, - розповіла урядовець, зауваживши, що на сайті Мінекономіки зареєстровано вже більше тисячі заявок на переміщення підприємств.

Як відомо, раніше перша віцепрем'єр-міністерка України повідомила, що програмою релокації може скористатися будь-який бізнес, що перебуває в зоні ризику через бойові дії. Йдеться не лише про великі виробництва, але й малі підприємства, де працюють кілька десятків людей.