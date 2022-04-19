Російська агресія та Covid-19 знижують зростання, підвищують бідність, – Світовий банк

Світовий банк скоротив свій прогноз глобального економічного зростання у 2022 році до 3,2% із січневого прогнозу в 4,1%.

Про це заявив президент Девід Малпасс, повідомляє Bloomberg.

За його словами, зниження викликане скороченням перспектив для Європи та Центральної Азії внаслідок війни РФ проти України.

Глава Світового банку заявив, що планує обговорити з правлінням банку новий 15-місячний пакет реагування на кризу в розмірі близько 170 мільярдів доларів, який охопить період з квітня 2022 року по червень наступного року, причому близько 50 мільярдів доларів з цієї суми буде розгорнуто в наступні три місяці.

«Це продовження масштабної відповіді на кризу з огляду на її продовження», – сказав він.

Девід Малпасс також зазначив, що очікуванням боргова криза для країн з низьким і середнім рівнем доходу посилиться в 2022 році.

«Країни перебувають у серйозному фінансовому неспокої – 60% країн із низьким рівнем доходу вже або не можуть розрахуватися за своїми боргами, або на межі цього стану», – сказав він.

Нагадаємо, Світовий банк готує для України пакет допомоги на півтора мільярда доларів.

За прогнозами Світового банку, обсяги виробництва в Україні до кінця 2022 року скоротяться на 45,1%.