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Зеленський: ​росіяни блокують будь-які спроби організувати евакуацію маріупольців

"Ситуація в місті залишається без змін – максимально жорсткою".

Зеленський: ​росіяни блокують будь-які спроби організувати евакуацію маріупольців
Фото: Скріншот відео

Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори та врятувати людей, які опинилися заблокованими в Маріуполі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Ситуація в Маріуполі залишається без змін – максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори та врятувати наших людей. Місцевих мешканців, які опинилися в руках окупантів, намагаються депортувати або навіть мобілізувати в окупаційні війська", - сказав він.

Також невідома додля десятків тисяч маріупольців, які були раніше переміщені на територію, підконтрольну Росії.

"На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя. І на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов'язаний із Росією. Коли буде вирішуватися ваша доля, у Москві мовчатимуть. Це показово. І це найкращий аргумент, щоб не зв'язуватися з Російською Федерацією", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що облога Маріуполя Росією ще більше ускладнила переговорний процес у війні в Україні, і важко сказати, коли можуть відновитися прямі переговори.

За інформацією поліції, в Маріуполі на "Азовсталі" ховаються сотні цивільних, у тому числі жінки й діти. Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко звернувся до світових лідерів з проханням організувати евакуацію з міста для цивільних громадян, поранених і загиблих бійців.

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