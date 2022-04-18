Уламки російських ракет, які вдарили вранці 18 квітня по Львову, знайшли на території дитячого притулку.
Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.
За його словами, у цьому закладі приймають малечу зі всієї України.
"Постраждалих серед підопічних притулку чи персоналу немає. Подібні уламки виявляли і на території інших об‘єктів", - додав Козицький.
Нагадаємо, у Львові сьогодні пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами. Загинуло семеро осіб. Троє потерпілих перебувають у реанімації. А рятувальники ліквідували пожежу в будівлі СТО, що виникла після обстрілу окупантів.