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У Львові уламки від російських ракет знайшли на території дитячого притулку, - Козицький

Цей заклад приймає малечу зі всієї України.

У Львові уламки від російських ракет знайшли на території дитячого притулку, - Козицький
Фото: Львівська ОДА

Уламки російських ракет, які вдарили вранці 18 квітня по Львову, знайшли на території дитячого притулку. 

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, у цьому закладі приймають малечу зі всієї України.

Фото: Telegram/Максим Козицький

Фото: Telegram/Максим Козицький

Фото: Telegram/Максим Козицький

"Постраждалих серед підопічних притулку чи персоналу немає. Подібні уламки виявляли і на території інших об‘єктів", - додав Козицький.

Нагадаємо, у Львові сьогодні пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами. Загинуло семеро осіб. Троє потерпілих перебувають у реанімації. А рятувальники ліквідували пожежу в будівлі СТО, що виникла після обстрілу окупантів.

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