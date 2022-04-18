Цей заклад приймає малечу зі всієї України.

Уламки російських ракет, які вдарили вранці 18 квітня по Львову, знайшли на території дитячого притулку.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, у цьому закладі приймають малечу зі всієї України.

Фото: Telegram/Максим Козицький

Фото: Telegram/Максим Козицький

Фото: Telegram/Максим Козицький

"Постраждалих серед підопічних притулку чи персоналу немає. Подібні уламки виявляли і на території інших об‘єктів", - додав Козицький.

Нагадаємо, у Львові сьогодні пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами. Загинуло семеро осіб. Троє потерпілих перебувають у реанімації. А рятувальники ліквідували пожежу в будівлі СТО, що виникла після обстрілу окупантів.