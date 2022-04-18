Секретар РНБО закликав українців негайно покинути території, де починаються бойові дії

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців, які перебувають у місцях, де починаються бойові дії, негайно покинути ці території, повідомляє "РБК-Україна".

Під час телемарафону Данілов наголосив, що "це треба обов'язково зробити".

"Сльози на очах від того хлопчика, який з Харкова поїхав від війни і, на жаль, втратив пальчик на Львівщині. Маємо розуміти, що й війна триває по всій території України, це дуже небезпечно", - додав Секретар РНБО.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай попросив мешканців Луганщини "встигнути врятуватися". Раніше він заявляв, що люди бояться виїжджати з області через трагедію в Краматорську.