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Стефанчук закликав накласти санкції на найближче оточення Путіна

Голова Верховної Ради України подякував Великій Британії та США, які вже наклали санкції проти найближчого оточення очільника країни-агресора. 

Стефанчук закликав накласти санкції на найближче оточення Путіна
Фото: Fаcebook/Руслан Стефанчук

Україна сподівається, що до персональних санкцій доєднається Швейцарська Конфедерація. Відповідне звернення вже надіслали 60 народних депутатів до посла Швейцарської Конфедерації в Україні Клода Вільда. 

Про це спікер Верховної Ради України написав на своїй сторінці у FB

«Протягом десятків років російський зомбоящик «прищеплював» своїм «пацієнтам» міф про «загнивающий Запад». Водночас більшість олігархів з оточення путіна тримають капітали та нерухомість саме на Заході. Щобільше, там живуть їхні рідні. Аби не допустити «нагноєння» сімей Лаврова, Пєскова, путіна та інших дітей Кремля, розпочато спецоперацію з порятунку: «Валіза - вокзал - росія», - написав спікер.  Голова Верховної Ради України подякував Великій Британії та США, які вже наклали санкції проти найближчого оточення Путіна. 

«Водночас сподіваюсь, що до санкцій доєднається Швейцарська Конфедерація. Відповідне звернення вже надіслали 60 народних депутатів до посла Швейцарської Конфедерації в Україні Клода Вільда», - нагадав він.  Руслан Стефанчук висловив слова вдячності окремим патріотам, які доводять, що немає нічого неможливого. 

«Як-от, французький активіст, який захопив віллу дочки путіна у Біарріці, змінив там замки та заявив, що вілла готова прийняти українських біженців. Сьогодні ми на ще один день ближче до перемоги!».

Нагадаємо, у Верховній Раді просять накласти персональні санкції на Аліну Кабаєву - фактичну дружину Путіна, яка мешкає у Швейцарії.

Франція заморозила нерухомість Абрамовича та інших російських олігархів на $620 млн.

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