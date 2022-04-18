Путін відзначив "героїзм" російських військових - ґвалтівників та мародерів, які влаштували різанину в Бучі

Поки світ вагається назвати звірства росіян в Україні геноцидом, президент РФ сміється світу в обличчя.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм та відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала різанину в місті Буча на Київщині.

Інформація про це з'явилася на сайті Кремля.

Зазначається, що Путін присвоїв цій бригаді найменування "гвардійська" за "героїзм і відвагу, стійкість і мужність, проявлені особовим складом бригади в бойових діях по захисту вітчизни і державних інтересів в умовах збройних конфліктів".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на це і заявив, що очільник Кремля сміється світові в обличчя.

"Поки хтось дискутує, чи можна називати злочини Росія в Україні геноцидом, Росія продовжує сміятися світу в обличчя. Путін присвоїв почесне гвардійське звання бригаді, яка перебувала в Бучі. "За героїзм і відвагу", - йдеться в указі. У вбивствах дітей та гвалтуванні жінок, треба розуміти?", - написав подоляк у своєму Twitter.

While someone is debating whether 🇷🇺 crimes in 🇺🇦 can be called genocide, 🇷🇺 continues to laugh in the face of the world. Putin awarded the honorary "guard" title "For heroism and courage" to the brigade stationed in Bucha. For the murder of children and rape of women, you mean? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 18, 2022

Нагадаємо, 31 березня захисниики України звільнили Бучу з-під окупації російськиї військ. Місто-супутник столиці стало символом нелюдської жорстокості ворога: росіяни убили тут щонайменше 403 мирних мешканців (цифра може зрости, адже пошук тіл і місць поховань триває).

Чимало жертв мали зав’язані за спиною руки, на тілах залишились сліди катувань, багатьох убивали під час спроби евакуюватись – попри застережні написи "ДЕТИ" на авто. Загалом, за інформацією міського голови Бучі Анатолія Федорука, тіла майже 85% убитих мають отвори від куль. Тобто, це не випадкові жертви війни, росіяни убивали умисно.

У квітні команда слідчих Міжнародного кримінального суду почала розслідування військових злочинів РФ в Бучі.

Зараз місто потрохи відходить від шоку, додому приїхали 1,5-2 тисячі мешканців. Однак про повернення до нормального, мирного, життя поки не йдеться. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Місто болю і страху. Як Буча (не) повертається до мирного життя".