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Путін відзначив "героїзм" російських військових - ґвалтівників та мародерів, які влаштували різанину в Бучі

Поки світ вагається назвати звірства росіян в Україні геноцидом, президент РФ сміється світу в обличчя.

Путін відзначив "героїзм" російських військових - ґвалтівників та мародерів, які влаштували різанину в Бучі

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм та відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала різанину в місті Буча на Київщині.

Інформація про це з'явилася на сайті Кремля. 

Зазначається, що Путін присвоїв цій бригаді найменування "гвардійська" за "героїзм і відвагу, стійкість і мужність, проявлені особовим складом бригади в бойових діях по захисту вітчизни і державних інтересів в умовах збройних конфліктів".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на це і заявив, що очільник Кремля сміється світові в обличчя.

"Поки хтось дискутує, чи можна називати злочини Росія в Україні геноцидом, Росія продовжує сміятися світу в обличчя. Путін присвоїв почесне гвардійське звання бригаді, яка перебувала в Бучі. "За героїзм і відвагу", - йдеться в указі. У вбивствах дітей та гвалтуванні жінок, треба розуміти?", - написав подоляк у своєму Twitter.

Нагадаємо, 31 березня захисниики України звільнили Бучу з-під окупації російськиї військ. Місто-супутник столиці стало символом нелюдської жорстокості ворога: росіяни убили тут щонайменше 403 мирних мешканців (цифра може зрости, адже пошук тіл і місць поховань триває). 

Чимало жертв мали зав’язані за спиною руки, на тілах залишились сліди катувань, багатьох убивали під час спроби евакуюватись – попри застережні написи "ДЕТИ" на авто. Загалом, за інформацією міського голови Бучі Анатолія Федорука, тіла майже 85% убитих мають отвори від куль. Тобто, це не випадкові жертви війни, росіяни убивали умисно.

У квітні команда слідчих Міжнародного кримінального суду почала розслідування військових злочинів РФ в Бучі.

Зараз місто потрохи відходить від шоку, додому приїхали 1,5-2 тисячі мешканців. Однак про повернення до нормального, мирного, життя поки не йдеться. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Місто болю і страху. Як Буча (не) повертається до мирного життя".

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