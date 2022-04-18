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Окупанти схиляють маріупольців до "співпраці", обіцяючи компенсацію в рублях за зруйноване житло, - ЦПД

Наступним кроком стане примусова відмова від громадянства України, наголошують в Центрі протидії дезінформації.

Окупанти схиляють маріупольців до "співпраці", обіцяючи компенсацію в рублях за зруйноване житло, - ЦПД
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники схиляють населення Маріуполя до співпраці, обіцяючи виплатити в рублях компенсацію за зруйноване житло.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Російські пропагандистські медіа розповідають про "багатотисячні черги" за компенсаціями. Хоча на світлинах, як зазначили в ЦПД, "не більше 20 людей біля якогось приміщення з окупантською символікою".

"У такий спосіб ворог намагається провести рублеву окупацію тимчасово загарбаних територій, щоб потім ізолювати населення за прикладом ОРДЛО. Не співпрацюйте з окупантами. Компенсацію виплачують лише тим, хто отримує фейкові документи від загарбників. Наступним кроком стане  примусова відмова від громадянства України", - наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, нині очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук звернулася до військово-політичного керівництва Росії через загострення ситуації в Маріуполі із закликом зробити гуманітарний коридор для евакуації цивільних осіб.

За інформацію місцевої влади, внаслідок російських обстрілів 90% критичної інфраструктури Маріуполя постраждало, 40% відновити неможливо.

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