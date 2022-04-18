Сьогодні відкрили тимчасовий міст поблизу Стоянки у Києві.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Це означає, що знову запрацює Житомирська траса”, – зазначив очільник уряду.
За його словами, у більшості звільнених селах та містах уже відновили електропостачання, воду й газ.
“Розчистили більше 150 км доріг. Відновили залізничне сполучення з Черніговом”, – додав Шмигаль.
Нагадаємо, цей міст було зруйновано ще у перші дні війни з державою-терористом Росією. Його руйнація перекрила транспортне сполучення зі столицею Житомирською трасою.
На ліквідацію наслідків військової агресії Росії у Київській області з резервного фонду було виділено 400 млн гривень.