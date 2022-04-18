Сьогодні відкрили тимчасовий міст поблизу Стоянки у Києві.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Це означає, що знову запрацює Житомирська траса”, – зазначив очільник уряду.

За його словами, у більшості звільнених селах та містах уже відновили електропостачання, воду й газ.

“Розчистили більше 150 км доріг. Відновили залізничне сполучення з Черніговом”, – додав Шмигаль.

Нагадаємо, цей міст було зруйновано ще у перші дні війни з державою-терористом Росією. Його руйнація перекрила транспортне сполучення зі столицею Житомирською трасою.

На ліквідацію наслідків військової агресії Росії у Київській області з резервного фонду було виділено 400 млн гривень.