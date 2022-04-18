Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, одинадцять зазнали поранень (оновлено)
Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, одинадцять зазнали поранень (оновлено)
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Розвідка оприлюднила дані трьох військових, що належать до найвищого командного складу армії РФ
Розвідка оприлюднила дані трьох військових, що належать до найвищого командного складу армії РФ
ГоловнаСуспільствоЖиття

Сьогодні відкрили тимчасовий міст поблизу Стоянки у Києві

Сьогодні відкрили тимчасовий міст поблизу Стоянки у Києві
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: пресслужба Кабміну

Сьогодні відкрили тимчасовий міст поблизу Стоянки у Києві.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Це означає, що знову запрацює Житомирська траса”, – зазначив очільник уряду. 

За його словами, у більшості звільнених селах та містах уже відновили електропостачання, воду й газ. 

“Розчистили більше 150 км доріг. Відновили залізничне сполучення з Черніговом”, – додав Шмигаль.

Нагадаємо, цей міст було зруйновано ще у перші дні війни з державою-терористом Росією. Його руйнація перекрила транспортне сполучення зі столицею Житомирською трасою.

На ліквідацію наслідків військової агресії Росії у Київській області з резервного фонду було виділено 400 млн гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також