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Росія обстріляла Очаків касетними боєприпасами

Є потрапляння в житлові квартали.

Росія обстріляла Очаків касетними боєприпасами
Фото: armyinform.com.ua

Російська армія завдала ракетного удару по Миколаївщині (ракету знищила ППО) та обстріляла Очаків з залпового вогню «Ураган» із забороненими міжнародними конвенціями касетними снарядами. Про це заявило Оперативне командування "Південь".

За їхніми словами, зафіксовано влучання в житлові квартали, жертв серед місцевого населення немає.

"Готуючись до референдуму в Херсоні, ворог підтягує техніку і сили, крім відверто брехливої агітації, планує провокативні обстріли цивільного населення з метою звинувачення Збройних Сил України і створенні негативного іміджу української влади", - зазначили в ОК "Південь".

Також зазначається, що ворожий флот продовжує блокувати судноплавство в Чорному морі та тиснути загрозами ракетних ударів.

Нагадаємо, у результаті бойових дій 17 квітня було пошкоджено водовід "Дніпро-Миколаїв" у Миколаєві, яким воду постачають з річки Дніпро до Миколаєва. Наразі тривають роботи з відновлення водопостачання.

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