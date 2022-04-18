А також про притягнення до кримінальної відповідальності.

Відсьогодні запрацював сервіс vytiah.mvs.gov.ua, за допомогою якого громадяни України можуть отримати електронну послугу замовлення витягу з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості”.

Про це повідомили у міністерстві.

Електронний сервіс дозволяє замовити та отримати витяг про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.

Витяг про відсутність судимості може знадобитися для здійснення всиновлення, оформлення документів в органах соціального забезпечення, оформлення віз для виїзду за кордон та надання до установ іноземних держав, оформлення на роботу, для участі в процедурі закупівель тощо.

Подати запит через сервіс vytiah.mvs.gov.ua, увійшовши до Особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису.