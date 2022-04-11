Майже 7 тисячам проросійських компаній заблокували операції з виведення активів, - МВС

Кошти могли використовуватися на підтримку воєнних дій в Україні.

Правоохоронці заблокували операції з виведення активів майже 7 тисячам проросійських компаній. Гроші могли використовувати на підтримку воєнних дій Росії в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

НБУ та Держфінмоніторинг за ініціативи Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції заблокували імпортні, позикові контракти з Росією та Білоруссю, а також можливість їх переуступок та поставили на контроль операції загалом 7000 резидентів, які мали можливість оплати імпортних контрактів із компаніями країни-агресора на суму понад 190 млрд грн.

"Частина вказаних імпортерів, позичальників, підконтрольна РФ та РБ, фактично не реєструвалась представництвами агресора з метою уникнення санкцій та ухилення від оподаткування", - повідомили в МВС.

Правоохоронці кажуть - 3600 українських компаній мають 120 млрд грн заборгованості за контрактами імпорту з РФ. Ще 303 компанії продовжують виплачувати відсотки за договорами позики; наразі виплатили 7,1 млрд грн.

200 компаній упродовж цього року повернулися понад 10,6 млрд грн відсотків за контрактами позики на адресу підконтрольних Росії офшорів і незважаючи на війну, продовжують це робити.

А 3570 українських компаній можуть перевести за контрактами імпорту з Білоруссю 76 млрд грн.

Також правоохоронці аналізують понад 200 найбільших резидентів, які мають зовнішньо-економічні відносини з РФ та Білоруссю. Це роблять із метою вирішення питання щодо застосування санкцій, початку міжнародних розслідувань, арешту активів у межах кримінального провадження з подальшою передачею в управління АРМА та націоналізацією.

Оскільки з 2017 року відсутній контролю НБУ за фактами купівлі валюти комерційними банками для клієнтів, то правоохоронці спільно з Нацбанком проаналізували динаміку запровадження спрощеної процедури купівлі інвалюти для критичного імпорту без проведення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції.

В Міністерстві внутрішніх справ зазначили - є інформація щодо 8 підприємств-імпортерів, які з 24 лютого цього року здійснили оплату нібито "критичного імпорту" на загальну суму понад 810 млн. грн. "Проте характер задекларованих зовнішньоекономічних операцій свідчить про їх удаваність та відсутність економічної мети", - підкреслили в МВС.

Нагадаємо, Україна впровадила повне торговельне ембарго для товарів із Росії. Рішення було ухвалено на засіданні уряду 9 квітня.