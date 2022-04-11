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Інформацію про трудові відносини під час війни можна дізнатися у чат-боті, – Свириденко

Міністерство економіки запустило чат-бот @TrudEconomBot у Telegram.

Інформацію про трудові відносини під час війни можна дізнатися у чат-боті, – Свириденко

Міністерство економіки запустило чат-бот, у якому можна отримати інформацію про трудові відносини в умовах воєнного стану. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Міністерство економіки запустило чат-бот @TrudEconomBot у Telegram. За принципом відповідей на поширені запитання тут систематизовані дані про: прийняття та звільнення з роботи; режим робочого часу; відпустки; оплату праці; гарантії для оборонців України; ведення документації та подання звітності; перевірки та відповідальність за порушення», – зазначила вона.

За словами Свириденко, мета створеного чат-бота – підвищити обізнаність українців щодо нового трудового законодавства та знайти для себе найоптимальніші шляхи адаптації до реалій воєнної економіки.

За її словами, держава робить все необхідне, аби українці мали роботу під час війни.

«Для уряду сьогодні одне з пріоритетних завдань – максимально забезпечити роботою усіх працездатних громадян, щоб відновити економічну активність та зміцнити нашу здатність чинити опір і перемагати російських агресорів», – підкреслила міністерка.

Як раніше повідомляла Юлія Свириденко, держава забезпечить максимальну підтримку для підприємців з Харківщини, які під час війни не залишили регіон.

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