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Відновленням і розчисткою доріг Київщини займаються 250 людей і 117 одиниць техніки, – Кубраков

Від сміття, ґрунту, дерев, обвалених парканів і частин будинків майже 37 км вулиць міста Ірпінь

Відновленням і розчисткою доріг Київщини займаються 250 людей і 117 одиниць техніки, – Кубраков

Для швидкого відновлення інфраструктури звільнених від загарбників територій Київської області залучено понад 250 людей та 117 одиниць техніки. Вони проводять роботи з розчищення вулиць та приводять до ладу дороги.

Про це він розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Основне завдання – оперативно відновити безпечні логістичні ланцюжки на звільнених територіях та налагодити постачання гуманітарної допомоги до постраждалих міст регіону», – пише міністр.

За його словами, упродовж останніх трьох днів було розчищено 67 км дороги Київ – Чоп. Також найближчим часом планується відкрити проїзд трасою Київ – Житомир. Зроблять це відразу після проведення усіх необхідних безпекових заходів.

«Також звільнили від сміття, ґрунту, дерев, обвалених парканів і частин будинків майже 37 км вулиць міста Ірпінь», – додав Кубраков.

Окремо він розповів про спорудження тимчасових переправ на під’їзді до Ірпеня, що на дорозі Р-30, та на Житомирській трасі, поблизу Стоянки. Роботи планують завершити вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше Олександр Кубраков розповів про старт відбудови дороги М-01 Київ – Чернігів, яка є важливим логістичним маршрутом для всього регіону.

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