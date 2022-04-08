У березні інфляція в Україні зросла до 4,5%

Інфляція на споживчому ринку Україні в березні 2022 порівняно з лютим становила 4,5%, з початку року – 7,6%.

Базова інфляція в березні 2022 порівняно із лютим становила 3,8%, з початку року – 4,9%. Про це з посиланням на Держстат пише "Інтерфакс-Україна".

У березні минулого року інфляція становила 1,7%, тож у річному вимірі за підсумками березня цього року вона зросла до 13,7% із 10,7% за підсумками лютого та 10%.

Голова НБУ Кирило Шевченко в інтервʼю "Економічній правді" оцінював інфляцію в березні на рівні 2,1%, в річному вимірі – 11,%.

"Ми оцінку інфляції проводили на основі вебскрепінгу. Якщо говорити про березень, то ми оцінили зміну інфляції у 2,1% за місяць. Її показник рік до року становив 11,1%, базова інфляція – 8,5%. Причини подорожчання зрозумілі – логістичні проблеми та зростання виробничих витрат. До речі, якщо дивитися наш останній прогноз, який виходив ще до війни, в січні, то там очікувався індекс цін за березень у річному вимірі на рівні 9,2% і річна базова інфляція 8,2%. Тобто відхилення навіть попри війну є помірним", – говорив він.