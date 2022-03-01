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У тренди пошуку Гуглу в Росії увійшли запити за словами "загиблі" та "втрати"

Запит "загиблі" переважає над іншими.

У віддалених регіонах Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну зріс тренд на пошук за словами "загиблі" та "втрати" (рос. "погибшие" і "потери"). Про це повідомляє "Українська правда".

Також у трендах з'явився запит "полонені" ("пленные"), однак "загиблі", за статистикою, відсьогодні переважає над двома іншими.

Найбільше шукають за запитом "погибшие" в Калмикії, Кабардино-Балкарії, Єврейській Автономній Області, Північній Осетії, Карачаєво-Черкесії, Алтаї, Тиві, Інгушетії, Ставропольському краї, Псковській області, Амурській області, Пензенській, Курській, Костромській області, Адигеї, Кемеровській області, Алтайському краї, Дагестані, Волгоградській області, Краснодарському краї, Ростовській області, Мордовії і в Комі.

Фото: Українська правда

Фото: Українська правда

Нагадаємо, Роскомнагляд заборонив російським ЗМІ публікувати про військову агресію в Україні дані, що не збігаються з офіційною інформацією Міноборони РФ. Лише на п'ятий день війни Міноборони визнало, що втрати є, але не назвало жодних конкретних цифр. За даними Збройних сил України, втрати російських загарбників складають понад 5700 осіб

Ольга ПокотилоОльга Покотило, журналістка
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