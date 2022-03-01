Зеленський в інтерв'ю західним ЗМІ: ​"Якщо Україна впаде, то російські війська будуть на кордоні країн-членів НАТО"

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки західними партнерами України в боротьбі з агресією Російської Федерації.

Про це він розповів в інтерв'ю Reuters та CNN.

"Важливо, щоб люди США це зрозуміли, незважаючи на те, що війна в України. Бо війна в Україні - це війна за цінності усього світу... Важливо, щоб цей меседж долетів через всі ті тисячі кілометрів і люди у США зрозуміли, як нам тут, за що ми боремось і що вони не просто так мають підтримувати Україну", - сказав Зеленський.

Президент навів приклад того, як б'ється наша армія, наші захисники. Він зазначив, що це є прикладом того, що Україна "готувалась до всього".

"Але коли ти готуєшся заздалегідь, не обов'язково повідомляти ворогу, щоб він теж готувався до твоєї реакції. Тому мені дуже не подобалась ситуація, коли ми маємо звітувати всім - ось подивіться, ми готуємось, тут ми діятимемо так, тут - так", - зазначив Зеленський.

Він також пояснив, що важливою є також економічна сторона. Зокрема, стабільність економіки.

Президент України нагадав, що неодноразово говорив із президентом США Джо Байденом, що країна боротиметься проти агресії Росії "дужче за всіх".

"Але ми на самоті з РФ не зможемо... Якщо Україна впаде, то російські війська будуть на кордоні країн-членів НАТО. Вони будуть на кордоні Литви, Польщі... І там у вас буде те саме питання. І там буде велике, вже друге, випробування. Тому що там так само будуть провокації. Вже були приклади з Білоруссю. Коли була міграційна криза, був тиск... І де було НАТО тоді?" - спитав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Байден не буде підтримувати запит Зеленського про безпілотну зону над Україною.

"Президент був дуже чітким, що він не має наміру посилати американські війська вести війну з Росією. І я думаю, що тут важливо відзначити, що, по суті, це був би крок у напрямку, тому що зона без польотів вимагатиме виконання", - сказала прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пообіцяв збільшити постачання зброї та кількість санкцій проти Росії.