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Кличко закликав киян не виходити з укриттів

ЗСУ, поліція, інші правоохоронні структури та бійці тероборони захищають столицю.

Кличко закликав киян не виходити з укриттів
Фото: скріншот відео

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців міста і закликав їх не ходити та не їздити вулицями.

"Друзі! Дорогі кияни! Ворог атакував столицю! І вже є жертви серед мирного населення. Внаслідок потрапляння в телевежу двох, за попередніми даними, ракет загинули 5 мирних киян. Які йшли по тротуару повз вежу. Я закликаю всіх киян не ходити та не їздити вулицями! Будьте максимально обережними. Цю ніч краще провести в укриттях", - сказав Кличко у своєму відеозверненні.

Він розповів, що зараз фахівці працюють, щоб відновити повноцінну роботу телевежі. Наразі, за його словами, частково відновили цифрове ефірне мовлення.

Також телеканали доступні в кабельних мережах, зі супутника та в онлайн-мовленні.

"Згуртуємося, щоб обороняти наше місто. Збройні сили України, поліція столиці, інші правоохоронні структури та бійці тероборони захищають Київ! Зберігаємо витримку, бо ворог хоче залякати і деморалізувати нас! Цього не буде! Разом вистоїмо! Київ – серце України, і ми це розуміємо! Будемо битися! І ми переможемо! Слава Україні!" - сказав мер столиці.

Нагадаємо, російська армія продовжує спроби прорватися в Київ. Сьогодні російські окупанти поцілили в телевежу у столиці, через що частина телеканалів не працює. Унаслідок атаки на телевежу загинули п'ятеро людей, які були пішоходами.

Також є інформація, що російські війська готують авіаудар по собору Софії Київської.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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