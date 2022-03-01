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СБУ оприлюднила список Telegram-каналів, які координує російський генштаб

Російські окупанти використовують ц канали, "щоб здійснювати спеціальні інформаційні та психологічні операції в інтересах РФ", наголосили в Службі безпеки.

СБУ оприлюднила список Telegram-каналів, які координує російський генштаб
Фото: СБУ

СБУ опублікувала перелік інформаційних телеграм-каналів, які підпорядковуються російським збройним силам.

"Низка інформаційних телеграм-каналів координуються 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ", - повідомили в Службі безпеки.

У список внесли:

  • "Легитимный", 
  • "Резидент", 
  • "Картель", 
  • "Сплетница", 
  • "Чорний квартал", 
  • "Политический расклад", 
  • "Нетипичное Запорожье", 
  • "Тремпель Харьков", 
  • "Одесский фраер", 
  • "Днепр live", "Николаев live", 
  • "Херсон live".

"Саме їх використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні та психологічні операції в інтересах РФ. Будь ласка, не поширюйте контент із цих телеграм-каналів! А краще – взагалі відписуйтеся від них і викреслюйте назавжди зі своїх гаджетів", - наголосили в Службі безпеки України.

Нагадаємо, СБУ відкрила в чат-боті https://t.me/stop_russian_war_bot нову функцію - для боротьби на кіберфронті - і просить українців повідомляти про вразливі точки в кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі). 

Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив українців про можливе надходження на електронну пошту фейкових листів начебто від Служби безпеки про евакуацію. Такі листи є фейковими та кібератакою, їх радять не відкривати.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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