Повітряні сили попереджають про відповідальність телеграм-каналів, які фіксують рух ворожих дронів і ракет

Виставляти скриншоти і повідомляти в реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів – заборонено.

Повітряні сили вкотре попереджають про відповідальність адміністрації телеграм-каналів, які виставляють скриншоти і повідомляють у реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"Виставляти скриншоти і повідомляти в реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів – заборонено", - сказав Ігнат.

За його словами, телеграм-канали, яка інформують про конкретний рух ракет та "шахедів", потребують особливого контролю.

"Йдеться не про офіційні ТГ-канали керівників, а ті, що інформують про рух ворожих ракет, "шахедів". Найближчим часом, можливо, буде ухвалено серйозні рішення, можливі і кримінальні справи, якщо буде підстава для цього. Тому що деякі телеграм-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА і ракет, і як вони їх отримують - це ще окрема розмова. На скриншотах вказується час і місце перебування дронів або їхнє зникнення з радарів", - зазначив речник.

Він застеріг адміністраторів таких каналів, що інформування ворога є злочином, і тому будуть вживатися певні заходи.

Крім того таку інформацію Росія враховує при плануванні наступних ракетних атак.

Нагадаємо, раніше речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк застерегла журналістів, блогерів та народних депутатів від гонитви за сенсацією та поширення неперевіреної або несанкціонованої військовим командуванням інформації про події на фронті.

Гуменюк наголосила, що витік інформації шкодить військовим операціям.