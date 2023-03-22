Росія та Китай прагнуть вигнати Францію з Африки
Росія та Китай прагнуть вигнати Францію з Африки
Безпілотник, який упав та вибухнув у Джанкої, виявився китайським SkyEye, – Радіо Свобода
Безпілотник, який упав та вибухнув у Джанкої, виявився китайським SkyEye, – Радіо Свобода
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ (оновлено)
Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ (оновлено)
Путін перестає виконувати одну з найважливіших функцій глави держави
Путін перестає виконувати одну з найважливіших функцій глави держави
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
На в'їзді до Києва затримали колаборанта, який готувався зустрічати окупантів "з російським гімном на вустах"
На в'їзді до Києва затримали колаборанта, який готувався зустрічати окупантів "з російським гімном на вустах"
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією
ГоловнаСуспільствоВійна

Наразі у Бахмуті залишаються десятеро дітей, – Верещук

Раніше уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей з одним із батьків із зон активних бойових дій.

Наразі у Бахмуті залишаються десятеро дітей, – Верещук
Фото: Укрзалізниця

Станом на 22 березня у Бахмуті Донецької області перебувають приблизно десятеро дітей.

Про це заявила в ефірі телемарафону міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Якихось великих проблем немає (з примусовою евакуацією з Бахмуту – ред.). Там дуже велика щільність обстрілів і люди виїжджають, особливо я говорю про дітей. У нас там залишилося приблизно десятеро дітей”, – сказала вона.

Верещук додала, що влада робить усе, щоб і ці діти були евакуйовані.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, 7 березня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляла, що в Бахмуті залишаються менше ніж 4 000 цивільних, із яких щонайменше 38 – діти.

Раніше Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей з одним із батьків із зон активних бойових дій. Бахмут – одна з найгарячіших зон фронту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також