Наразі у Бахмуті залишаються десятеро дітей, – Верещук

Раніше уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей з одним із батьків із зон активних бойових дій.

Станом на 22 березня у Бахмуті Донецької області перебувають приблизно десятеро дітей.

Про це заявила в ефірі телемарафону міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Якихось великих проблем немає (з примусовою евакуацією з Бахмуту – ред.). Там дуже велика щільність обстрілів і люди виїжджають, особливо я говорю про дітей. У нас там залишилося приблизно десятеро дітей”, – сказала вона.

Верещук додала, що влада робить усе, щоб і ці діти були евакуйовані.

Нагадаємо, 7 березня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляла, що в Бахмуті залишаються менше ніж 4 000 цивільних, із яких щонайменше 38 – діти.

Раніше Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей з одним із батьків із зон активних бойових дій. Бахмут – одна з найгарячіших зон фронту.