Росія за добу і ніч атакувала 11 областей. Загинули цивільні люди

У Київській області внаслідок нічної атаки дронами в області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про трьох загиблих і сімох поранених. Інформація уточнюється. На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога, йдеться у зведенні від ОВА.

У Житомирській області сьогодні вночі під час атаки дронів зазнав пошкодження один з об'єктів інфраструктури області. Три безпілотники були збиті підрозділами протиповітряної оборони.

У Сумській області вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території Юнаківської, Новослобідської, Білопільської, Великописарівської, Свеської, Есманської, Середино-Будської громад. Били з мінометів та артилерії. Також на територію Білопільської громади здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (типу ВОГ). Без втрат та руйнувань серед населення області.

У Дніпропетровській області вчора надвечір російська армія вдарила по Мирівській громаді Нікопольського району. Туди прилетіло з десяток снарядів з важкої артилерії. Люди через обстріл не постраждали, проте пошкоджень зазнали два приватнi будинки, кілька господарських споруд та авто. Обірвана лінія електропередач. Вночі росiйська армiя знову вдарила по Нiкопольському району. Пiд прицілом важкої артилерiї була Марганецька громада. Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки атаки уточнюються.

У Чернігівській області за добу було три обстріли. Росіяни били з артилерії по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Також зафіксовано скидання боєприпасу із БпЛА. Без жертв та руйнувань.

У Запорізькій за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Новоіванівка, Чарівне, Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівка, Гуляйпільське, Новоандріївка, Червоне, Ольгівське, Оріхів, Залізничне, Мала Токмачка, Малинівка, Преображенка, Білогір'я, Щербаки, Приморське, Степове, Малі Щербаки. Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури.

У Харківській області вчора ввечері під час обстрілу м. Куп'янськ пошкоджень зазнав житловий будинок. На Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук. На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове. Внаслідок артобстрілу м. Куп'янськ пошкоджено ворота та депо пожежно-рятувальної частини, автомобіль КамАЗ, вибиті вікна в двох житлових п’ятиповерхівках.

У Луганській на Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Окупанти вели безуспішні наступальні дії у районах Кремінної, Діброви та Білогорівки. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Новоселівське, Невське і Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.

У Донецькій ворог здійснив 44 обстріли за добу із застосуванням ЗРК С300, невстановленого типу ракети, артилерії, ракетних систем залпового вогню "Смерч", "Град", танків. Обстріляні Авдіївка, Часів Яр, Гірник, Красногорівка, Сєверне, Тоненьке, Нетайлове, Степове, Предтечине, Хромове, Стінки, Зоряне. Пошкоджено 18 житлових будинків (чотири багатоквартирних), два гаражі, школа, будівля "Часовоярського вогнетривкого комбінату". По області за добу четверо мирних людей загинули, пʼять поранених.

В Одеській вчора ввечері росіяни вдарили ракетами. Ворог випустив три керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Дві ракети збили сили ППО. Одна ракета влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату. У наслідок ракетного удару постраждало чотири людини.

У Херсонській російські війська масовано обстрілюють Бериславський та Херсонський райони. За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 248 снаряди з важкої артилерії та "Градів". Херсон ворог обстріляв вісім разів. 51 снаряд влучив у житлові квартали: приватні й багатоквартирні будинки. Двоє людей дістали поранення. У Бериславському районі російські окупанти прицільно обстріляли цвинтар. Кладовище, куди влучили вісім російських снарядів, розташоване за селом Михайлівка Бериславського району. З деокупованої території області евакуйовано 73 особи.

Нагадаємо, постраждалим від нічної атаки обʼєктом у Київській області є ліцей. Унаслідок удару безпілотниками пошкоджено гуртожитки та навчальний корпус, загинули троє людей.