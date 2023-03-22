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Ворог вкотре обстріляв прикордонні населені пункти Харківщини

Люди не постраждали.

Ворог вкотре обстріляв прикордонні населені пункти Харківщини
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Минулої доби під вогнем ствольної артилерії, РСЗВ, танків та мінометів окупантів були Куп'янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук, Стрілеча, Дворічна та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини та щонайменше три житлові будинки. За минулу добу серед цивільного населення ніхто не постраждав”, – йдеться у повідомленні.

В Харківській області триває гуманітарне розмінування. Учора піротехніки ДСНС обстежили більше 5 га території та знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів.

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Нагадаємо, 20 березня під вогнем окупантів перебувало щонайменше 14 населених пунктів Харківщини. 

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