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Росіяни провели обшуки у селах поблизу окупованого Бердянська

Ворог шукав людей без російських паспортів.

Росіяни провели обшуки у селах поблизу окупованого Бердянська
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни провели обшуки в селах поблизу Бердянська Запорізької області. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Так, росіяни здійснити рейд в селі Азовському, де провели “профілактичні обшуки” й погрожували мешканцям, в яких не має російських паспортів.

“Метою таких репресивних заходів є психологічний тиск аби змусити місцевих отримати ворожу макулатуру”, – йдеться у повідомленні.

Під час таких перевірок росіяни забирають мешканців, яких підозрюють у нелояльності, до підвалу лише за відмову отримувати паспорт.

Додамо, окупанти отримують догани від московських кураторів через низькі темпи паспортизації. Місцеві мешканців не беруть російський документ та саботують його отримання. Відтак окупанти продовжують влаштувати геноцид цивільного населення. Зокрема, не надають медичні послуги без російського паспорта або ж не виплачують соціальні виплати.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Бердянську російські загарбники будуть проводити "планові огляди житлового фонду".

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