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Окупанти вербують в армію кримських пожежників та рятувальників

Відтак для працівників ДСНС на півострові скасували віковий ценз.

Окупанти вербують в армію кримських пожежників та рятувальників
Фото: EPA/UPG

Окупанти вербують в окупованому Криму до лав ворожої армії пожежників, рятувальників та працівників пенітенціарної служби.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Аби заповнити кадровий дефіцит, який виник через мобілізацію, окупантам доводиться шукати нових працівників місцевої ДСНС”, – йдеться у повідомленні. 

Унаслідок окупанти прибрали віковий ценз для пожежників та рятувальників.

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Нагадаємо, Верховний суд Російської Федерації роз’яснив, що добровільна здача військових у полон Збройним силам України є злочином, якщо "є можливості чинити рішучий опір супротивнику".

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