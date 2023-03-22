Окупанти вербують в армію кримських пожежників та рятувальників

Відтак для працівників ДСНС на півострові скасували віковий ценз.

Окупанти вербують в окупованому Криму до лав ворожої армії пожежників, рятувальників та працівників пенітенціарної служби.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Аби заповнити кадровий дефіцит, який виник через мобілізацію, окупантам доводиться шукати нових працівників місцевої ДСНС”, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок окупанти прибрали віковий ценз для пожежників та рятувальників.

Нагадаємо, Верховний суд Російської Федерації роз’яснив, що добровільна здача військових у полон Збройним силам України є злочином, якщо "є можливості чинити рішучий опір супротивнику".