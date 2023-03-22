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Рада схвалила реформу дошкільної освіти у першому читанні

Закон має забезпечити справедливу черговість зарахування дітей до комунальних закладів освіти через чітке визначення території обслуговування.

Рада схвалила реформу дошкільної освіти у першому читанні
Фото: vechirniy.kyiv.ua

Верховна Рада 21 березня підтримала законопроєкт № 8030 про реформу дошкільної освіти у першому читанні.

Про це повідомив ініціатор законопроєкту, народний депутат Володимир Воронов.

“Україні вже давно потрібно реформувати дошкільну освіту. Тому ми пропонуємо чітко визначити форми її здобуття, форми дитячих садочків, педагогічну підтримку батьків та ще низку важливих змін”, – пояснив парламентарій.

За його словами, для батьків актуальним стане розв’язання проблеми наповненості груп, аби діти нормально навчалися з врахуванням індивідуальних інтересів, потреб та формуванням індивідуальної освітньої траєкторії.

“Також ми пропонуємо створити центри педагогічної та психологічної підтримки та допомоги батькам, як мінімум один у кожній територіальній громаді. Це допоможе їм отримати інформацію про освітні програми, навчально-методичне та інформаційне забезпечення”, – додав Воронов.

Депутат зазначив, що документ має забезпечити справедливу черговість зарахування дітей до комунальних закладів освіти через чітке визначення території обслуговування.

“Зміняться й умови роботи педпрацівників. Вони отримають адекватний обсяг педагогічного навантаження, щорічну оплачувану відпустку 56 днів та можливість вільно обирати освітні програми та форми роботи”, – запевнив народний депутат України.

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Воронов додав, що зміни стосуватимуться і форми дитячих садочків. Зокрема, можуть бути сімейні (свої діти та малеча друзів чи сусідів), мобільні для дітей з віддалених населених пунктів, «школа супергероїв» для дітей на стаціонарному лікуванні та центри педагогічного партнерства для дітей, які від народження знаходяться разом з батьками.

Водночас, наголосив парламентарій, діятимуть різні форми здобуття дошкільної освіти: дистанційна, педагогічний патронаж (педагоги навчають дітей у домашніх умовах) та мережева, коли дитина навчається у різних дитсадочках одночасно.

Нагадаємо, у лютому Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжні заходи чотирьом вихователькам приватного корекційного дитячого садочка, яких підозрюють у катуванні дітей.

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