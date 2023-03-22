Російські окупанти утримують у кримському СІЗО Дмитра Папенка за “шпигунство”

Дмитра Папенка росіяни затримали ще 1 грудня 2022 року у Севастополі.

В тимчасово окупованому Сімферополі росіяни утримують громадянина України, кримчанина Дмитра Папенка.

Про це повідомляє видання Zmina з посиланням на власне джерело.

“47-річний Дмитро Папенко допомагав нашій країні. У нього немає рідних, і йому немає до кого звернутися по допомогу. Українці мають знати про нього”, – повідомило джерело.

Уточнюється, що Дмитра Папенка росіяни затримали ще 1 грудня 2022 року у Севастополі.

Окупанти звинуватили його в шпигунстві та відкрили кримінальне провадження за статтею 275 КК РФ.

Дмитра Папенка утримують у сімферопольському СІЗО №2.

Нагадаємо, 22 березня в окупованому Росією Криму оголосила сухе голодування блогерка Ірина Данилович через ненадання їй медичної допомоги. Напередодні вона знепритомніла під час перевезення її до "Феодосійського міського суду".