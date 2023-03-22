Росіяни тричі за день атакували Нікопольщину

Окупанти обстрілював Дніпропетровщину з безпілотників та важкої артилерії.

За 22 березня російські окупаційні війська тричі атакували Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Марганці снаряди пошкодили адмінбудівлю та два приватні підприємства.

Крім того, в одному з сіл громади обстріли пошкодили легковий автомобіль та господарську споруду.

Фото: Сергій Лисак

На місці прильотів працюють рятувальники, вони обстежують території та уточнюють інформацію.

Нагадаємо, російська армія вранці 22 березня влаштувала обстріл Запоріжжя. Вогонь окупанти відкрили по житлових будинках та острову Хортиця. Відомо про одну загиблу людину, 25 – госпіталізовані, постраждали двоє дітей.