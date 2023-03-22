У Києві транспорт працюватиме на годину довше

У Києві з неділі, 26 березня, громадський транспорт працюватиме на годину довше.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"З 26 березня громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше: наземний транспорт – із 05:30 до 23:30, метрополітен – із 06:00 до 23:00, фунікулер – із 07:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що актуальний графік роботи маршрутів громадського транспорту є на сайтах КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен". Окрім того, у КМДА нагадали, що сервіс руху транспорту є у застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, що начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну комендантської години в Києві з 26 березня.