Уночі біля Києва літали вісім російських БпЛА. Всіх їх знищила ППО

В області загинули люди, про потерпілих в самій столиці даних немає.

У ніч на 22 березня в повітряному просторі навколо Києва виявили близько восьми ворожих ударних безпілотників типу Shahed. Усі були знищені протиповітряної обороною.

Про це в Телеграм повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Остання повітряна тривога в Києві тривала понад 4 години. За остаточно опрацьованою інформацією в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько 8 ворожих БПЛА типу «Shahed». Усі баражуючі боєприпаси були успішно знищені силами нашого ППО. Дякуйте нашій протиповітряній обороні! Вірте в ЗСУ. Але не забувайте про правила безпеки. Наполегливо наголошую всім киянам – чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття навіть в комендантську годину", – закликав він.

За повідомленням Київської обласної військової адміністрації, в області пошкоджено цивільний обʼєкт. Загинули троє людей, поранені ще сім.

За даними Повітряних сил, росіяни випустили 21 "Шахед", 16 з них збили. Аапарати запускали з російської Брянської області. ППО працювала також у Хмельницькій і Житомирській областях.