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Держави, що межують з Україною, занепокоєні впливом війни на їхню екологію, – заступник генсека ООН

Україна оцінює збитки, завдані війною з РФ, у 2 трильйони гривень.

Держави, що межують з Україною, занепокоєні впливом війни на їхню екологію, – заступник генсека ООН
Ілюстративне фото
Фото: Рахункова палата у Facebook

Станом на зараз Україна оцінює збитки, яких зазнає екологія країни внаслідок бойових дій, у понад 2 трильйони гривень. Серйозний вплив війни на навколишнє середовище оцінюють і держави, які межують з Україною.

Про це заявила заступник генсека ООН Інгер Андерсен в інтерв'ю Укрінформу.

“Я думаю, що розуміння цього не в останню чергу тому, що транскордонні впливи, очевидно, викликають занепокоєння в низці країн, які безпосередньо межують з Україною. Через кордон пролягають ліси. Вода тече в сусідню країну. Водоносні артерії з'єднані під землею і морське середовище знаходиться там, де йому хочеться. Вітри віють так, як віють", – сказала Андерсен.

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Нагадаємо, за інформацією Міністерства довкілля, через війну було пошкоджено майже три мільйони гектарів лісу в Україні. Це майже третина залісненої території. Майже 500 тисяч гектарів перебувають зараз під тимчасовою окупацією або в зоні воєнних дій. Під російською окупацією знаходяться 10 національних парків, вісім заповідників і два біосферних заповідники. Під загрозою знищення – 600 видів фауни і 750 видів флори.

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