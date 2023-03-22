​ПВК “Вагнера” може втратити найбільшу частину найманців-в’язнів, – ISW

Шестимісячні військові контракти найманців ПВК Вагнера закінчуються, тож ПВК може втратити більшу частину своїх найманців з числа завербованих в’язнів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінками Міністерства оборони Великої Британії, тисячі засуджених "вагнерівців", які були завербовані восени 2022 року, будуть помилувані і звільнені, оскільки ПВК, схоже, дотримується своєї обіцянки звільняти засуджених після шести місяців служби. Кремль заблокував ПВК Вагнера надалі наймати ув’язнених, тож відтік засуджених погіршить кадровий дефіцит.

27 січня президент РФ Володимир Путін здійснив превентивне помилування російських засуджених, які беруть участь у бойових діях в Україні. На думку експертів ISW, заява Кремля збігається з хронологією, коли Путін вирішив повністю дистанціюватися від засновника "Вагнера" Євгена Пригожина після захоплення Соледара у Донецькій області 12-13 січня.

“Кремль, ймовірно, навмисно санкціонував оприлюднення інформації про дострокове помилування, щоб заохотити більше засуджених "Вагнера" звільнитися після закінчення терміну їхніх контрактів і ще більше послабити сили ПВК Пригожина", – резюмували експерти ISW.

Нагадаємо, за даними МО Британії, "група Вагнера" більше не може вербувати найманців серед засуджених через конфлікт із міністерством оборони. Натомість так звана ПВК зосередиться на студентах.