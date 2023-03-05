Росія завдала збитків українській екології на 2 трильйони гривень, - Міндовкілля

10 національних парків, вісім заповідників і два біосферних заповідники зараз знаходяться під окупацією.

Міністерство довкілля фіксує та обраховує збитки, завдані Росією, за новою методологією, яка включає в себе сім напрямків.

Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець під час виступу на міжнародній конференції "Об’єднані заради справедливості" у Львові, передає Укрінформ.

"Ми напрацювали нову методологію спільно з нашою екологічною інспекцією та використовуємо сім видів методологій і вже обрахували два трильйони гривень завданих збитків. Це забруднення землі, повітря, води, спалені ліси, знищені природні ресурси. Наша головна мета – показати усім ці показники, щоб їх побачили в Європі та світі. Щоб всі зрозуміли, яка ціна цієї шкоди довкіллю і як відновити цю шкоду, завдану Україні", - заявив Стрілець.

Міністр наголосив, що найбільше в Україні зараз страждає ліс, і держава зазнає колосальних втрат. Через війну майже три мільйони гектарів лісу було пошкоджено. Це майже третина залісненої території України. Майже 500 тисяч гектарів перебувають зараз під тимчасовою окупацією або в зоні воєнних дій.

Також Стрілець зазначив, що 10 національних парків, вісім заповідників і два біосферних заповідники зараз перебувають під російською окупацією. Під загрозою знищення - 600 видів фауни і 750 видів флори.

У міністерстві вже зафіксували тисячі справ щодо смертей дельфінів, що спричинені наявністю морських мін і використанням військових кораблів, які російські військові розмістили в Чорному та Азовському морях.

Крім того, після вторгнення Росії Україна зіткнулися з постійним ядерним терором. Чорнобильська АЕС опинилася під окупацією на 35 днів, що завдало збитків на 3,2 млрд грн.

"Сьогодні також є небезпечним виклик, коли війська РФ діють на Каховському водосховищі. Це може призвести до непередбачуваних наслідків, коли мільйони українців лишаться без питної води, а Запорізька АЕС не зможе отримувати воду для охолодження своїх реакторів", - наголосив міністр.

Стрілець зазначив, що ці цифри – це лише частинка злочинів, скоєних РФ.

"Після того, як ми повернемо наші території до кордонів 1991 року, нам доведеться проробити колосальну працю, щоб прорахувати збитки та відновити завдану шкоду. Поки що ми старанно фіксуємо злочини росіян проти українського довкілля та інформуємо увесь світ про них. Бо маємо виконати своє завдання і вимагати репарацій від росії за збитки, які вона завдала", – підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії екологія нашої держави зазнала збитків на 35,3 мільярда доларів.

31 грудня перший заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба заявляв, що загальна сума збитків, завданих повітрю, земельним та водним ресурсам України становить понад 1,5 трлн гривень.