Rheinmetall обговорює будівництво танкового заводу в Україні
Rheinmetall обговорює будівництво танкового заводу в Україні
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Шон Пенн: «Я ніколи не перевіряв банківських рахунків Єрмака»
Шон Пенн: «Я ніколи не перевіряв банківських рахунків Єрмака»
Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
Збройні сили України. Домашня робота
Збройні сили України. Домашня робота
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Комісія визначила трьох кандидатів на директора НАБУ
Комісія визначила трьох кандидатів на директора НАБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запоріжжі після удару 2 березня безвісти зникли двоє людей

13 людей загинули.

У Запоріжжі після удару 2 березня безвісти зникли двоє людей

У Запоріжжі на місці влучання ракети по житловому будинку тривають аварійно-пошукові роботи. Безвісти зниклими залишаються двоє людей.

Про це передає Укрінформ.

Станом на 16:00 5 березня, за даними поліції, безвісти зниклими є одна жінка та один чоловік. Раніше повідомлялось, що з-під завалів будинку рятувальники деблокували 13 загиблих (9 жінок, 3 чоловіків та дитину).

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару, що стався 2 березня і зруйнував частину житлового будинку у Запоріжжі, зросла до 13 людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також