У Запоріжжі після удару 2 березня безвісти зникли двоє людей

У Запоріжжі на місці влучання ракети по житловому будинку тривають аварійно-пошукові роботи. Безвісти зниклими залишаються двоє людей.

Про це передає Укрінформ.

Станом на 16:00 5 березня, за даними поліції, безвісти зниклими є одна жінка та один чоловік. Раніше повідомлялось, що з-під завалів будинку рятувальники деблокували 13 загиблих (9 жінок, 3 чоловіків та дитину).

Нагадаємо, вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару, що стався 2 березня і зруйнував частину житлового будинку у Запоріжжі, зросла до 13 людей.