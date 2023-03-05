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Під Бахмутом загинула волонтерка і бойова медикиня Яна Рихліцька

Яні було 29 років.

Під Бахмутом загинула волонтерка і бойова медикиня Яна Рихліцька
Фото: волонтер Вадим Павлов

3 березня під Бахмутом під час евакуації поранених військових загинула волонтерка, військовослужбовиця, бойова медикиня 93-ї бригади “Холодний Яр” Яна (“Яра”) Рихліцька.

Про це пише Новинарня а також рідні загиблої.

Яні Рихліцькій було 29 років, вона не дожила кілька тижнів до свого тридцятиріччя. До повномасштабного вторгнення РФ вона працювала в страховій компанії.

Після 24 лютого 2022 року почала активно волонтерити, а у травні пішла служити парамедиком у Збройні сили, де врятувала не одне життя.

Батьки Яни відмовилися від збору коштів для себе і закликали всіх охочих донатити в пам'ять про їхню доньку на потреби ЗСУ. Поховають Яну у рідній Вінниці. 

Нагадаємо, загинув військовий і доброволець спецпідрозділу KRAKEN Кирило Баєв. 

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