Під Бахмутом загинула волонтерка і бойова медикиня Яна Рихліцька

3 березня під Бахмутом під час евакуації поранених військових загинула волонтерка, військовослужбовиця, бойова медикиня 93-ї бригади “Холодний Яр” Яна (“Яра”) Рихліцька.
Про це пише Новинарня а також рідні загиблої.
Яні Рихліцькій було 29 років, вона не дожила кілька тижнів до свого тридцятиріччя. До повномасштабного вторгнення РФ вона працювала в страховій компанії.
Після 24 лютого 2022 року почала активно волонтерити, а у травні пішла служити парамедиком у Збройні сили, де врятувала не одне життя.
Батьки Яни відмовилися від збору коштів для себе і закликали всіх охочих донатити в пам'ять про їхню доньку на потреби ЗСУ. Поховають Яну у рідній Вінниці.
Нагадаємо, загинув військовий і доброволець спецпідрозділу KRAKEN Кирило Баєв.