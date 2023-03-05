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ЗСУ знищили склад росіян на Кінбурнській косі

Також українці завдали ударів на лівобережжі Херсонської області.

ЗСУ знищили склад росіян на Кінбурнській косі
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові завдали удари по вогневих позиціях російських військових на Кінбурнській косі на Миколаївщині. 

Про це заявив речник ОК "Південь" Владислав Назаров у Telegram.

"Урочистим феєрверком відгукнувся і склад боєприпасів, що окупанти тримали на косі", - наголосив Назаров.

За його словами, українські військові також завдали ударів по району зосередження окупаційних військ та техніки на лівобережжі Херсонської області: ліквідовано щонайменше 18 окупантів, знищено три одиниці озброєння та військової техніки.

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Нагадаємо, що уночі 3 березня російські військові завдали ударів по місту Очаків Миколаївської області. Унаслідок атаки пошкоджений дитячий садок та лікувально-профілактичний заклад.

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