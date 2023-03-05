Окупанти від масованих ракетних ударів переходять до точкових, - Гуменюк

На її думку, росіяни зрозуміли, що масовані удари не дають ефекту.

Російські військові можуть завдати по Україні точкові ракетні удари.

Про це керівниця пресцентру сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

Речниця наголосила, що ракетоносії на бойовому чергуванні в Чорному морі, зокрема підводні, свідчать про підготовку противника до нової ракетної атаки.

"Якою вона буде - це вже залежить від тої тактики, яку обере командування ворога. Тому що вони вже зрозуміли, що масовані атаки - це не той результат, на який очікують. Це великі витрати і мала віддача. Тому, скоріш за все, вони використовуватимуть точкові атаки так, як це було по Кременчуцькому району", - зазначила вона.

Нагадаємо, що за даними Командування Об'єднаних сил ЗСУ на даний час відсоток збиття ракет дорівнює в середньому 8о%.

За період постійних атак на українську інфраструктуру, з 11 вересня ЗСУ збили близько 650 крилатих ракет та приблизно таку ж кількість іранських безпілотників.