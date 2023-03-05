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Окупанти від масованих ракетних ударів переходять до точкових, - Гуменюк

На її думку, росіяни зрозуміли, що масовані удари не дають ефекту.

Окупанти від масованих ракетних ударів переходять до точкових, - Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Російські військові можуть завдати по Україні точкові ракетні удари.

Про це керівниця пресцентру сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

Речниця наголосила, що ракетоносії на бойовому чергуванні в Чорному морі, зокрема підводні, свідчать про підготовку противника до нової ракетної атаки.

"Якою вона буде - це вже залежить від тої тактики, яку обере командування ворога. Тому що вони вже зрозуміли, що масовані атаки - це не той результат, на який очікують. Це великі витрати і мала віддача. Тому, скоріш за все, вони використовуватимуть точкові атаки так, як це було по Кременчуцькому району", - зазначила вона.

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Нагадаємо, що за даними Командування Об'єднаних сил ЗСУ на даний час відсоток збиття ракет дорівнює в середньому 8о%.

За період постійних атак на українську інфраструктуру, з 11 вересня ЗСУ збили близько 650 крилатих ракет та приблизно таку ж кількість іранських безпілотників. 

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