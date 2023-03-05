Головне за ніч. Неділя, 5 березня

Понад 130 відбитих атак противника, втрати окупантів, ворожі обстріли, наслідки ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару, що стався 2 березня і зруйнував частину житлового будинку у Запоріжжі, зросла до 13 людей.

"З-під завалів будинку фахівці ДСНС деблокували 13 загиблих, з них одну восьмимісячну дитину", – йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих. У темну пору доби для освітлення місця проведення аварійно-рятувальних робіт співробітники ДСНС встановили дві освітлювальних вежі.

Починаючи з 2 березня до Пункту обігріву, який розгорнули рятувальники, звернулися 251 громадянин. Координацію сил та засобів здійснює мобільна оперативна група ДСНС України.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські захисники відбили на них понад 130 атак противника.

Противник завдав 6 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

Авіація Сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 ударів по зенітно-ракетних комплексах, 1 – по складу боєприпасів противника та 1 – по автомобільному мосту. Також наші захисники збили 4 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження противника, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, а також 2 станції РЕБ ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення по 5 березня 2023 року російська армія втратила на війні з Україною близько 153 120 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 930 окупантів, п’ять танків і багато іншої військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Унаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську на Харківщині зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік. Крім того, пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок.

Минулої доби окупанти 78 разів били по Херсону та області. Є влучання у будинки і державне підприємство. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє отримали поранення.

"Російські загарбники 78 разів обстріляли територію Херсонської області. По мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", – йдеться в повідомленні Херсонської ОВА.

Наразі через повномасштабну війну Україна тимчасово не контролює сухопутну ділянку кордону з РФ у 922 км.

Сили оборони країни повернули контроль над ділянкою у 395 км українсько-білоруського кордону та більш як 1000 км на кордоні з Росією, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Ми працюємо над осучасненням засобів контролю: камери відеоспостереження з тепловізорами, керовані новітнім програмним забезпеченням по всій лінії державних рубежів не залишать «сліпою» жодну ділянку нашого кордону. На деяких відрізках ми вже працюємо з таким оснащенням. Очі кордону бачать далеко”, – розповів міністр.

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