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Росіяни у Бахмуті економлять боєприпаси, - британська розвідка

Останні дані свідчать про збільшення ближнього бою у районі Бахмута. 

Росіяни у Бахмуті економлять боєприпаси, - британська розвідка
Фото: Олександр Ратушняк

Російське командування з метою економії боєприпасів продовжує вести під Бахмутом наступальні дії за участю піхоти.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії у Twitter.

Так, наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані розповіли, що отримали наказ штурмувати український опорний пункт, маючи лише вогнепальну зброю та лопати.

"Смертоносність стандартної піхотної лопати особливо міфологізована в Росії. З тих пір як вона була розроблена у 1869 році, вона мало змінилася, а її подальше використання як зброї підкреслює жорстокі бойові дії", - йдеться у повідомленні.

Один з російських мобілізованих додав, що не був готовий "ні фізично, ні психологічно" до такої атаки.

Британська розвідка зазначає, що останні дані свідчать про збільшення ближнього бою у районі Бахмута. Це говорить про те, що російське командування продовжує вести наступальні дії за участі піхоти та з меншою підтримкою артилерійського вогню. Росії не вистачає боєприпасів.

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Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити Бахмут. Протягом минулої доби наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Іванівське та Бахмут. 

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