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Офіс генпрокурора зафіксував 171 факт сексуального насильства, вчиненого окупантами, – Зеленська

Серед постраждалих – 39 чоловіків і 13 неповнолітніх.

Офіс генпрокурора зафіксував 171 факт сексуального насильства, вчиненого окупантами, – Зеленська
Олена Зеленська
Фото: Сайт президента

Станом на сьогодні Офіс генпрокурора зафіксував 171 факт сексуального насильства, вчиненого російськими військовими.

Про це перша леді України Олена Зеленська повідомила на на конференції United for Justice («Об’єднані заради справедливості»), яка відбулась у Львові, йдеться на сайті президента.

“За цією цифрою не тільки жінки. Серед постраждалих – 39 чоловіків і 13 неповнолітніх, зокрема хлопчик”, – зазначила вона.

Зеленська розповіла, що на Херсонщині, погрожуючи застосуванням зброї, військовий РФ неодноразово ґвалтував 62-річну жінку. Зараз із нею працюють психологи. 

“На Київщині загарбники ґвалтували дівчинку й маму, батька били та змушували спостерігати. Зараз сім’ї також надають психологічну допомогу. Ще одна родина на Київщині – мама, донька й онука – зазнавала насильства від окупантів два тижні. Зараз їм постійно надають психологічну підтримку. Це лише деякі випадки сексуального насильства, вчиненого російськими загарбниками, які розслідує Офіс Генерального прокурора”, – додала перша леді.

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Дружина Президента наголосила, що потерпілий ніколи не несе відповідальності за злочин – відповідальний лише виконавець.

“Ось що мають знати постраждалі. Вони мають знати, що держава завжди на їхньому боці. І все міжнародне право, весь вільний світ на їхньому боці. Маємо гарантувати підтримку та психологічну допомогу кожному. Та головне – ми всі мусимо гарантувати їм найголовніше – справедливість, покарання їхніх кривдників”, – підкреслила вона й закликала світ покарати російських воєнних злочинців.

Нагадаємо, станом на грудень 2022 року на деокупованій частині Херсонщині зафіксували десятки випадків сексуального насильства. Це більше, ніж в інших звільнено областях України.

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