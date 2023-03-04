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Центр із переслідування злочинів агресії РФ розпочне свою роботу у Гаазі влітку, - Офіс Генпрокурора

Генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи підписали додаток до Угоди щодо початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії.

Центр із переслідування злочинів агресії РФ розпочне свою роботу у Гаазі влітку, - Офіс Генпрокурора
Генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи
Фото: Офіс Генерального прокурора

Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії РФ розпочне свою роботу у Гаазі влітку.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

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На полях конференції United for Justice у Львові 4 березня генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи (JIT) підписали додаток до Угоди про створення JIT щодо початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії. 

Фото: Офіс Генерального прокурора

Підтримали створення такого центру Євроюст, Міжнародний кримінальний суд у партнерстві з Литвою, Польщею, Латвією, Естонією, Словаччиною та Румунією. 

"Ми відчуваємо підтримку та згуртованість наших міжнародних партнерів задля нашої головної цілі - притягнення до відповідальності агресора. Відкриття міжнародного центру у Гаазі - ще один юридичний крок для цього", - сказав Генпрокурор України Андрій Костін. 

За словами Президента Євроюсту Ладіслава Хамрана, створення Міжнародного центру допоможе забезпечити тісну співпрацю між партнерами. Хамран запевнив, що Євроюст готовий надати технічну допомогу для початку його роботи. 

У Гаазі працюватимуть прокурори та слідчі країн-учасниць JIT, розглядається також можливість залучення прокурорів з інших країн. У майбутньому до роботи Міжнародного центру можуть бути залучені експерти. 

Нагадаємо, нині президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала підписання угоди про створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії Росії.

За даними МЗС України, коаліція зі створення спецтрибуналу для РФ нараховує вже 29 держав.

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