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В Україні вдосконалять законодавство про проходження військової служби

Це передбачено Меморандумом, підписаним Міноборони, Міжнародною асоціацією юристів та Асоціацією правників України. 

В Україні вдосконалять законодавство про проходження військової служби
Фото: Новинарня

В Україні планують вдосконалити законодавство про проходження військової служби. Про це повідомила пресслужба Міноборони

Це передбачено Меморандумом, підписаним Міноборони, Міжнародною асоціацією юристів та Асоціацією правників України. 

Також має бути вдосконалено надання захисту у справах, пов’язаних з військовими та воєнними злочинами .

Окрім того, продовжується робота щодо законопроєкту про створення військової поліції та розвитку військової юстиції в Україні загалом.

“Важливо, щоб українське законодавство, що регулює військову сферу, відповідало викликам сьогодення та реформувалось відповідно до передових світових практик. Власне для цього і започатковується майданчик для правової співпраці, який дасть змогу залучати до цієї роботи найкращих українських та міжнародних фахівців”, – зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

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Нагадаємо, до 30 червня українські міністерства та центрі органи виконавчої влади мають провести самоаудит українського законодавства на відповідність європейським стандартам.

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