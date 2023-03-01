Головне за день. Середа, 1 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі, удар по інфраструктурі на Полтавщині, ворожі обстріли, платформа «Реквієм». Яким запам’ятається 371-й день повномасштабної війни.

Увечері 1 березня у різних регіонах України двічі було оголошено повітряну тривогу. Зокрема російські окупанти обстріляли ракетами цивільну та критичну інфраструктуру в Кременчуцькому районі.

"Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - написав у Телеграм керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження противника.

Також українські захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”, уразили два склади боєприпасів та два комплекси радіоелектронної боротьби росіян.

Росармія основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Упродовж доби загарбники завдали трьох ракетних ударів по цивільних об’єктах на Харківщині. Є поранені серед мирного населення.

Також окупанти здійснили 16 авіаційних ударів, зокрема задіяли два БпЛА “Шахед-136”, які збили українські захисники. Ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, зранку 1 березня рашисти обстрілювали Чугуїв. Зафіксовано три “прильоти” по місту. А в селі Зміївка на Херсонщині через російську атаку поранені двоє чоловіків.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 1 березня – в новині.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив і доповнив перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії Сил оборони та негативно вплинути на хід виконання завдань під час дії воєнного стану.

"Це заборони щодо поширення інформації про результати ракетних ударів, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів, рух або розташування підрозділів сил оборони, місце розміщення сил і засобів підрозділів протиповітряної оборони. Також є аспекти, яких слід дотримуватися при зйомці озброєння та військової техніки іноземного виробництва, що надавалася у рамках матеріально-технічної допомоги від країн-партнерів", – зазначили в повідомленні Генштабу.

Докладніше – в новині.

Війна Росії проти України повинна бути засуджена, заявив журналістам топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ країн Group of 20 в Індії.

Він висловив упевненість, що Індія використає свій дипломатичний потенціал, аби дати зрозуміти Росії, що війну потрібно закінчити.

За даними джерел журналістів, країни ЄС відмовляться від схвалення комюніке за результатами зустрічі, якщо в ньому не буде засудження війни.

Росія досі входить до G20, і її делегати включно з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим теж братимуть участь у заходах. Лавров уже приїхав до Індії та мав зустріч із індійським колегою. Він також планує зустрітися з міністрами з Китаю, Бангладешу та Південної Африки.

Головні зустрічі заплановані на четвер.

Команда премії Ґонґадзе створила платформу "Реквієм", що збирає історії про журналістів та журналісток, які загинули в Україні після 24 лютого.

Наразі на платформі можна знайти 48 історій, які доступні українською та англійською мовами. Над проєктом працюють команди премії Ґонґадзе та Українського ПЕН у партнерстві з Інститутом масової інформації. Автори платформи зібрали історії загиблих, спілкувались з їхніми родичами та колегами, а також досліджували матеріали з відкритих джерел.

Як зазначають автори проєкту, платформа пам’яті “Реквієм” стала продовженням проєкту із серії фотовиставок, які Український ПЕН разом із партнерами організовував в різних містах України з березня 2022 року.

За даними, неведеними на платформі, з 24 лютого 2022 року Росія вчинила в Україні понад 470 злочинів проти журналістів і медіа.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!