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​Росіяни обстріляли три райони Харківщини: пошкоджені дитячий садок і рятувальна частина ДСНС

Загинув чоловік.

​Росіяни обстріляли три райони Харківщини: пошкоджені дитячий садок і рятувальна частина ДСНС
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згідно з повідомленням, зранку 1 березня окупанти обстрілювали Чугуїв. Зафіксовано три “прильоти” по місту. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація уточнюється.

“У Куп'янську внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу пошкоджено 2 житлові будинки, приміщення дитячого садка та пожежно-рятувальна частина ДСНС. Під обстрілом також був Міський парк культури та відпочинку, де, на жаль, від поранень загинув чоловік”, – поінформував голова ОВА.

У Вовчанську Чугуївського району через ворожі обстріли пошкоджений багатоквартирний житловий будинок.

В області тривають заходи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 16 вибухонебезпечних предметів.

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Нагадаємо, на Харківщині виявлено ще дві катівні, де російські загарбники утримували українців під час окупації. 

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